Séance du conseil houleuse à Sainte-Adèle

Un conseiller municipal de Sainte-Adèle a porté plainte à la Sûreté du Québec après son expulsion lundi soir dans le cadre de l'assemblée du conseil municipal. La scène a été filmée alors que des citoyens se trouvaient dans la salle.

Dans un communiqué, la mairesse de Sainte-Adèle admet que l'assemblée a été particulièrement houleuse et s’est soldée par une altercation entre le conseiller Pierre Lafond et l’agent de sécurité chargé d’assurer le bon déroulement de l’assemblée et le respect du décorum.

«Impuissante à rappeler le conseiller Lafond à l’ordre et incapable de poursuivre l’assemblée dans un climat sain et respectueux, la mairesse Nadine Brière a expulsé M. Lafond de la séance. Une altercation entre le conseiller municipal et l’agent de sécurité a éclaté alors que ce dernier tentait d’escorter M. Lafond vers la sortie; ce qui a nécessité l’intervention des policiers de la Sûreté du Québec», peut-on lire dans le communiqué.

«Bien qu’ils déplorent la tournure des événements et l’image disgracieuse qu’une telle situation puisse causer, la mairesse Nadine Brière et les membres du conseil municipal ne commenteront pas les événements, puisque le dossier se trouve présentement entre les mains de la Sûreté du Québec, qui veillera à faire la lumière sur cette empoignade», peut-on lire dans le communiqué.

«Les membres du conseil municipal ajoutent regretter sincèrement que les citoyens de Sainte‐Adèle soient témoins de tels événements et souhaitent réitérer que sous aucun prétexte, les élus ou les citoyens ne peuvent manquer de respect ou injurier des membres du conseil, des employés municipaux ou d’autres citoyens», ajoute-t-on.

Les assemblées du conseil municipal ont pour objectif d’informer les contribuables et de leur permettre de poser des questions pour mieux comprendre les décisions du conseil et s’informer des enjeux en lien avec les orientations de la ville.