Un homme de Sainte-Thérèse porté disparu pourrait se trouver à Laval

La police demande l’aide du public pour retrouver un homme de 32 ans porté disparu depuis lundi, à Sainte-Thérèse, sur la couronne nord de Montréal.

Andrew Miller a été vu pour la dernière fois vers 3 h 30 du matin, au moment où il quittait son domicile pour se rendre au travail.

Inquiète d’être sans nouvelle, la conjointe de M. Miller a signalé sa disparition aux policiers vers 20 h 30 la journée même.

«Le comportement inhabituel de M. Miller laisse entendre que nous avons des raisons de craindre pour sa sécurité», a indiqué l’agent Éric Huard, porte-parole de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.

Le véhicule du disparu a été retrouvé près des berges de la rivière des Prairies, à l’angle du boulevard Lévesque Est et de la Montée Masson, sur le territoire de Laval. Selon les autorités, le disparu se déplacerait donc à pied.

«Il est possible qu’Andrew Miller soit toujours dans ce secteur», a dit l’agent Huard.

La police demande aux citoyens des environs d’ouvrir l’œil.

Andrew Miller mesure 1,75 mètre (5 pi 7 po) et pèse 68 kg (150 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux verts. Il porte une barbe et une moustache.

Toute personne qui apercevrait M. Miller est invitée à composer le 911.