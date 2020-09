Vente des données de santé des Québécois: une consultation réclamée par plusieurs

L’Association des psychologues et plusieurs experts appuient Québec solidaire qui réclame une commission parlementaire sur la vente de données de santé des Québécois aux pharmaceutiques.

On saura mercredi si le gouvernement du Québec accepte de tenir une consultation sur la vente des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) réclamée par Québec Solidaire.

La possibilité que le gouvernement commercialise les données de la RAMQ aux grandes pharmaceutiques a été évoquée il y a quelques semaines par le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon. «C’est winner» et c’est «une mine d’or», avait-il dit.

À la suite de cette déclaration incendiaire, Québec solidaire a demandé que soit mise sur pied une commission parlementaire sur le sujet.

Le parti cumule d’ailleurs les appuis de taille depuis quelques jours.

Québec solidaire admet que le gouvernement ne semble pas très favorable à mettre sur pied cette consultation. Or, le député solidaire Sol Zanetti s’active en coulisse auprès des députés majoritaires de la CAQ afin que cette consultation soit mise sur pied.

«Je leur ai tous écrit un courriel personnel pour interpeller leur sens de l’éthique. Pour qu’ils votent en faveur de ce mandat d’initiative», a signalé en entrevue le député de Jean-Talon. «Maintenant, vont-ils opter pour la transparence et pour processus où on fait la lumière sur ce projet gouvernemental? Ou, vont-ils mettre le couvercle sur la marmite et continuer le projet dans l’ombre et en catimini?»

Plusieurs groupes

Puis, pas moins d’une douzaine d’associations et acteurs des milieux de l’éthique, de la sécurité de l’information, du droit et de la santé soutiennent la demande de QS et souhaitent la tenue de cette commission parlementaire.

Parmi eux, l’Association des psychologues du Québec qui espère un «déploiement prudent» du partage sécurisé des données cliniques.

«L’APQ considère que la confidentialité demeure au centre de ses préoccupations (...) Comme l’a démontré l’actualité au cours des dernières années, nul n’est à l’abri d’une fuite de données.»

L'avocat Jean-Pierre Ménard et le chargé scientifique à l'Institut intelligence et données de l'Université Laval, Schallum Pierre, se rangent également de ce côté.

La Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec (FIQ) a aussi souligné dans une lettre être préoccupée par les déclarations du ministre et espère aussi une consultation.

Notre Bureau d’enquête a récemment révélé que le ministère de l’Économie finance déjà des projets visant à «exploiter» les données de santé des Québécois avec des multinationales pharmaceutiques.

Le projet qui se nomme Precinomics est développé à l’Institut de cardiologie de Montréal avec l’appui de ministère de la Santé.

Initié par l’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette, il s’agit d’une plateforme nationale de partage et d’accès sécurisé à des données génomiques et des données de santé clinico-administratives de patients.

«La commission porterait sur l’enjeu général des données de la RAMQ et serait l’occasion de faire témoigner les gens qui travaillent déjà sur ça, dans l’ombre», espère Zol Zanetti.

Le Parti québécois et le parti libéral sont ouverts à la tenue de cette commission parlementaire.