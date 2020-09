Filière du lithium: «il faut apprendre des leçons de Bombardier», dit GND

Québec solidaire appuie le développement d’une filière du lithium au Québec, mais le parti sert un avertissement au gouvernement Legault: qu’il s’y investisse véritablement, sans quoi il risque gros.

«Il faut apprendre des leçons de Bombardier [et] de tous ces soi-disant fleurons québécois où on a donné de l'argent, mais on n'a pas pris de contrôle collectif sur les entreprises. [...] Alors, oui au développement d'une filière lithium, avec beaucoup d'enthousiasme, mais avec un rôle important de l'État québécois pour organiser ce marché-là», a indiqué le co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, mercredi.

Québec est prêt à investir jusqu’à 1,4 milliard $ pour mettre sur pied une industrie de l’électrification axée sur la batterie au lithium, qui pourrait devenir un «legs» du gouvernement Legault, a révélé «Le Journal de Québec» mercredi.

En entrevue, le ministre de l’Économie, Pierre FItzgibbon, a indiqué que le gouvernement souhaitait jouer un rôle important «du minerai, à la batterie», en rupture avec la recette classique des ressources naturelles au Québec, soit l’extraction, puis l’exportation.

Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, a quant à lui déploré le manque de débats préalablement à l’annonce de cette stratégie.

«Y a-t-il une "due diligence" qu'on peut voir sur l'opportunité d'y aller à telle hauteur avec l'État comme partenaire? Il y en a plein, de questionnements sur les choix de financement du ministre Fitzgibbon, et c'est un débat qu'on n'a pas eu», a-t-il regretté.

L’Ontario, où sont construites de nombreuses voitures électriques, a déjà une longueur d’avance sur le Québec qui sera très difficile à rattraper, a souligné le porte-parole en matière d’Économie du Parti libéral du Québec, Monsef Derraji.

«L'Ontario a déjà un écosystème près des voitures Ford. On nous a déjà parlé de Tesla qui veut venir au Québec, il est où? Ils sont où, les constructeurs automobiles? Donc, c'est bien beau parler d'un écosystème. Pour moi, l'écosystème n'existe pas en date d'aujourd'hui», a-t-il indiqué.