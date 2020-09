Grève à l’entrepôt central de Jean Coutu de Varennes

Les négociations sont suspendues entre la direction de Jean Coutu et ses quelque 700 employés de son entrepôt central de Varennes en Montérégie qui ont déclenché une grève de 24 h mercredi.

Le syndicat a blâmé Jean Coutu pour ce conflit de travail

«Notre demande centrale repose sur une plus grande offre de formation. Or, après avoir démontré une ouverture devant le conciliateur lors de la rencontre de négociation du 21 septembre, le négociateur patronal a fait marche arrière sur cette question», a affirmé Audrey Benoît, présidente du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'entrepôt Pharmacie Jean Coutu (CSN), par communiqué.

«Il est déplorable de voir les négociateurs de Jean Coutu se cacher derrière le conciliateur depuis le premier jour de négociation et refuser d'interagir directement avec le syndicat en lui présentant leurs arguments concernant ses demandes », a-t-elle ajouté.

Mme Benoit reproche notamment à Jean Coutu de vouloir faire travailler des employés permanents la fin de semaine.

Les questions de salaires et d’autres avantages financiers n’ont pas encore été abordées, selon le syndicat qui a obtenu un mandat de grève de la part de 99 % de ses membres en juin dernier.