Le congé de paternité passera à 28 jours en France

La durée du congé de paternité va doubler en France et passer à 28 jours, permettant à l'Hexagone, un temps en pointe sur le sujet, de combler une partie de son retard par rapport aux meilleurs élèves européens.

Lorsque la France a créé le congé paternité en 2002 - 11 jours, qui s'ajoutent aux 3 jours du congé de naissance -, elle était en avance sur la plupart de ses voisins. Mais depuis, de nombreux pays européens ont adopté des dispositifs plus généreux.

«Cette réforme va permettre à la France de passer d'une position médiane en Europe au peloton des pays de tête, avec l'Espagne, la Suède, la Norvège ou le Portugal», a précisé la présidence française dans son annonce mardi soir.

La mesure a été officialisée mercredi par le président Emmanuel Macron qui a qualifié cette décision «d'avancée», précisant qu'il y aura «sept jours obligatoires». Il s'agit d'une mesure «favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes», «grande cause du quinquennat».

À partir de juillet prochain, le père - ou le «deuxième parent» qui peut être une femme - d'un enfant à naître ou adopté pourra avoir 28 jours de congé contre 14 jours actuellement.

En France, la charge parentale repose encore beaucoup sur les mères. La durée du congé de maternité peut durer jusqu'à 16 semaines pour un premier ou un deuxième enfant.

Début septembre, la commission Cyrulnik sur les «1000 premiers jours» du nouveau-né avait recommandé d'allonger à neuf semaines le congé paternité.

«Le temps est un facteur essentiel pour nouer un lien important entre l'enfant et les parents. Actuellement, ce temps de 14 jours est trop court», a expliqué l'Élysée, selon qui «80% de la population y est favorable».

L'allongement du congé paternité sera financé par la Sécurité sociale pour un coût également doublé et estimé à plus de 500 millions d'euros en année pleine. Les trois jours du congé de naissance seront toujours à la charge de l'employeur, et les 25 jours seront indemnisés par la Sécurité sociale.

Les naissances multiples (jumeaux, triplés...) donneront droit, comme aujourd'hui, à sept jours supplémentaires.

Une partie sera rendue obligatoire afin d'inciter davantage de pères à profiter du congé de paternité, notamment ceux qui ont un statut précaire. Les entreprises ne respectant pas cette obligation s'exposeraient à une amende 7500 euros (environ 11 700 dollars).

Au total, 67% des pères ont recours au congé de paternité, un chiffre qui n'a que très peu évolué depuis sa mise en oeuvre et qui dissimule de fortes inégalités sociales: 80% des salariés en CDI (contrat à durée indéterminée) y ont recours, mais moins de 60% de ceux qui sont en CDD (contrat à durée déterminée).