Troisième défaite de suite pour l’Impact

Un début de match intéressant s’est rapidement transformé en match à sens unique, mercredi à Foxborough, alors que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a infligé un sévère revers de 3 à 1 à l’Impact de Montréal.

Malgré quelques bons tirs de la troupe de Thierry Henry en première demie, ce sont les «Revs» qui ont retraité au vestiaire avec une avance. À égalité 0 à 0 au début des arrêts de jeu, le défenseur Henry Kessler a profité d’une situation de coup de pied de coin des siens pour pousser le ballon derrière Clément Diop.

Le Revolution s’est nourri de ce but pour effectuer un retour énergique sur le terrain. Dès la 49e minute de jeu, Gustavo Bou a doublé l’avance des siens. Puis à la 66e minute, Diego Fagundez a scellé l’issue du match en donnant une avance de 3 à 0 à son équipe.

Lassi Lappalainen est celui qui a sauvé l’honneur de la formation montréalaise. Le Finlandais a profité d’un long ballon d’Emanuel Maciel pour battre ses adversaires de vitesse et s’échapper devant le gardien Matt Turner avant de placer le ballon dans le fond du filet adverse.

SOMMAIRE

2e demie

86e minute | BUT - Bien servi par Emanuel Maciel, Lassi Lappalainen (IMFC) s'évade et bat Turner, l'Impact réduit l'écart

79e minute | Changement pour l'Impact: Amar Sejdic prend la place de Bojan

69e minute | Double changement pour les Revs: C. Penilla et A. Buksa entrent, Bunbury et Bou sortent

65e minute | BUT - L'Impact plie encore sous la pression des Revs alors que Diego Fagundez touche la cible, c'est 3-0

64e minute | Changement pour l'Impact, Jorge Corrales cède sa place à Maxi Urruti

53e minute | Carton jaune à Luis Binks (IMFC)

52e minute | Karifa Yao (IMFC) rate une belle occasion de la tête

49e minute | BUT - Gustavo Bou (REVS), d'un geste habile, bat Clément Diop et c'est 2-0 pour les Revs

46e minute | Début de la 2e demie

1ère demie

45e minute + 2 | BUT - Sur un coup de pied de coin, Henry Kessler (REVS) touche la cible et l'Impact cède encore en fin de première demie

43e minute | Lassi Lappalainen (IMFC) obtient une belle occasion après avoir reçu le ballon de Victor Wanyama (IMFC), mais son tir faible est stoppé

41e minute | Andrew Farrell (REVS) reçoit un jaune après avoir fauché Bojan

34e minute | Samuel Piette (IMFC) entre en contact accidentellement avec Karifa Yao, se fait mal au torse, reste au sol un peu, mais reste dans le match

29e minute | Changement pour le Revolution: Alexander Buttner, blessé lui aussi à une cuisse, laisse sa place à DeJuan Jones

24e minute | Orji Okwonkwo (IMFC) se blesse à une cuisse, va sur les lignes de côté pour être remplacé par Lassi Lappalainen

22e minute | Bojan (IMFC) prend une belle frappe de loin, parée par Turner

21e minute | Victor Wanyama et Karifa Yao (IMFC) y vont d'une intervention heureuse sur Gustavo Bou (REVS), en plein coeur de la surface

18e minute | Orji Okwonkwo (IMFC) y va d'une frappe lointaine, sans avertissement, qui force le gardien des Revs Matt Turner à se signaler

10e minute | Le Revolution menace sur coup de pied de coin, Kelyn Rowe rate la cible de peu

1ère minute | Début du match

Voici le onze partant de l'Impact: