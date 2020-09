Adonis rappelle des pizzas et du fromage

Adonis rappelle des pizzas maison ainsi que du parmesan en raison de la présence d’allergènes et de lait non pasteurisé non déclarés.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation avise que les pizzas Adonis pourraient contenir des noix de Grenoble ou des arachides, de la moutarde, du lait, des œufs, du sésame, du soya ou des sulfites sans qu’il en soit fait mention sur les étiquettes.

De plus, les fromages parmesan Grana Padano et Reggiano ont été fabriqués à base de lait pasteurisé alors que l’étiquette n’en fait pas état dans la liste des ingrédients.

Les produits concernés par cet avis étaient en vente à l’état réfrigéré jusqu’à mercredi inclusivement à travers tout le réseau des marchés Adonis du Québec.

L’entreprise procède au rappel des produits en question et invite les personnes en possession de ces produis de les retourner éventuellement au magasin.

Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n’a été signalé, a rassuré le ministère dans sa mise en garde.