COVID-19: des organismes craignent des dérapages familiaux en cas de reconfinement

Les organismes de première ligne de la Mauricie se préparent au pire. Même si la région est toujours en zone verte, ils sont prêts à activer leur plan d'action pour un reconfinement.

«Lorsque la première vague est arrivée et qu'on s'est retrouvé en confinement, le téléphone ne sonnait plus. Puis, ce n'est pas parce qu'on n'a plus d'appel que la violence a arrêté», a expliqué jeudi à TVA Nouvelles la directrice de la maison La Séjournelle, Denise Tremblay.

À la ressource d'hébergement, le silence et l'isolement font grimper l'inquiétude des intervenantes.

«Imaginez, avec le confinement, le conjoint est toujours à la maison, il peut boire plus souvent, certains se retrouvent en situation financière précaire et les femmes ne peuvent plus aller chercher de l'aide. Déjà, sans contexte de pandémie, elles sont épiées sans arrêt», a ajouté Mme Tremblay.

Un mélange explosif qui fait craindre le pire pour la sécurité des enfants. Un contexte qui peut expliquer la hausse de 14 % de la DPJ de la région en 2019-2020 par rapport au bilan précédent.

Garder le contact

Le lien de confiance entre les intervenants et les familles est précieux et fragile. Les organismes s'activent pour trouver des solutions afin d'éviter une coupe drastique.

«Les organismes et les écoles font régulièrement des signalements puisque, souvent, nous percevons les signes. Par contre, avec l'isolement ça devient impossible. C'est même surprenant que les chiffres aient augmenté. Il y a probablement des enfants qui sont restés dans les maisons et que personne n'a vus», a souligné la coordonnatrice adjointe chez COMSEP, Marie-Josée Tardif.

Le premier confinement a laissé des cicatrices et les ressources de première ligne avouent qu’elles seront visibles encore bien longtemps.