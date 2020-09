Décès de la comédienne Denise Dubois

La comédienne Denise Dubois, qu’on a pu voir récemment dans le film «Il pleuvait des oiseaux», est décédée à l’âge de 77 ans.

Même si sa mort vient d’être médiatisée, celle-ci remonte au 11 septembre dernier, selon son avis de décès.

Denise Dubois s'est éteinte à sa résidence de Stoneham-et-Tewkesbury, dans la région de Québec.

Elle a notamment brillé sur les planches et on a pu la voir dans les longs métrages «Tu dors Nicole», «Marécages», «À l’origine d’un cri» et «La turbulence des fluides».

À la fin des années 1990, elle a été dirigée par Denise Filiatrault dans les films «C’t’à ton tour, Laura Cadieux» et «Laura Cadieux... la suite». Elle a repris son rôle dans l’adaptation télé, en plus de jouer dans les séries «Toute la vérité» et «Smash» ainsi que dans le téléroman «L’Auberge du chien noir».

Denise Dubois était la conjointe de J. Guy Pichette, selon son avis de décès. Elle laisse dans le deuil plusieurs enfants et petits-enfants.