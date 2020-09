Le ministre de la Santé Christian Dubé a de nouveau imploré les Québécois de limiter le plus possible les contacts sociaux au cours des prochains jours, sans quoi «si on continue comme ça, on va rentrer dans le mur».

Même si les rassemblements sont toujours permis par la santé publique, même en zone orange, le ministre Dubé a imploré les Québécois d'éviter tous les rassemblements qui ne sont pas nécessaires, comme les soupers de famille ou les partys entre amis.

La santé publique a fait passer jeudi la MRC D’Avignon, en Gaspésie, en zone jaune. Le reste de la Gaspésie demeure pour l’instant en zone verte. Québec ne modifie par ailleurs le statut d’aucune autre région de la province, c’est donc dire que cinq régions se trouvent toujours en zone orange, soit Montréal, la Capitale-Nationale (à l’exception de Portneuf et de Charlevoix), Chaudière-Appalaches, Laval et l’Outaouais.

Près de 4000 personnes se sont inscrites au site «Je Contribue» afin de participer à l’effort de dépistage, a aussi annoncé le ministre Dubé.

Jeudi, le Québec a rapporté 582 nouveaux cas et un décès, portant le total à 69 670 personnes infectées depuis le début de la pandémie et 5810 morts.