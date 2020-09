La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault a assuré mercredi matin ne pas avoir l’intention de donner plus de pouvoir aux policiers afin qu’ils puissent intervenir dans des résidences privées pour faire respecter les règles sanitaires, du moins, pour l’instant.

Les policiers ont toutefois certains pouvoirs dans l’état actuel des lois, et peuvent demander un mandat afin d’entrer dans un domicile privé, et ce, à toute heure du jour et de la nuit, rapporte l’avocat et animateur, Me François-David Bernier, en entrevue à l’émission Le Québec Matin.

«Le policier doit convaincre qu’il y a un problème, qu’il doit intervenir, il y a des juges de paix disponibles à toute heure. On peut y aller au téléphone, il y a même une ligne au DPCP en conseil aux policiers 24 heures. [...] Ce qu’on veut, c’est donner des contraventions, et ne pas se ramasser comme avec les photos radars, avec des contestations », explique l’avocat.

Il assure que le gouvernement et les forces policières ont tout ce qu’il faut pour pouvoir faire des interventions dans les lieux privés.

«Si on veut passer au travers [de la pandémie], ça prend des sanctions, je le dis souvent. M. Arruda s’est un peu enfargé en disant qu’ils allaient entrer dans les maisons, mais il n’a pas tort, ils sont à l’évaluation d’émettre des constats qu’on dit portatifs, ça veut dire des contraventions sur-le-champ. Ils vont agir dans ce sens-là», détaille-t-il.

N’empêche, Me Bernier juge que la situation n’est pas assez urgente pour autoriser les policiers à entrer dans les maisons sans mandat. «On en est pas là, faudrait vraiment que ça dégénère», conclut-il.