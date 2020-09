Après avoir écorché son premier ministre et le Dr Horacio Arruda dans une entrevue, la ministre responsable des Aînés Marguerite Blais devrait démissionner, croient les analystes de «La Joute».

Amir Khadir, qui a côtoyé Marguerite Blais de 2008 à 2018, vante les qualités personnelles de la ministre, mais se questionne sur la politicienne.

«Sur le plan politique, elle n’a jamais pris ses responsabilités, regrette-t-il. Quand je lui parlais de la corruption chez les libéraux (Marguerite Blais a été ministre au Parti libéral avant de se joindre à la CAQ), elle s’en lavait les mains et aujourd’hui, elle se lave les mains de toutes responsabilités. Alors pourquoi elle est en politique? Je crois qu’il est plus que temps que Mme Blais démissionne», tranche l’analyste.

Amir Khadir ajoute que dans cette entrevue, la ministre des Aînés a carrément admis «son impuissance et son inutilité».

«Je crois que Mme Blais pourrait trouver de multiples autres activités qui seraient beaucoup plus bénéfiques pour la société.»

Et Marguerite Blais devra démissionner, ajoute Caroline St-Hilaire, car ce n’est pas François Legault qui va l’évacuer du conseil des ministres.

«Elle rendrait service à François Legault et son gouvernement parce que François Legault n’osera jamais la congédier, affirme-t-elle. Souvenez-vous, quand elle est arrivée, elle a donné une image un peu plus sociale à François Legault et ça lui a fait du bien dans la campagne électorale.»

Pierre Nantel ajoute pour sa part que la solidarité ministérielle doit parfois être ébranlée au profit d’une plus grande cause.

«Quand on a une intégrité relativement à la mission qu’on s’est donnée, si on n’est pas capable d’accomplir de qu’on s’est engagé de faire, on démissionne ou on dénonce publiquement», dit-il.