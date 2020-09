Après avoir camouflé pendant des années la dépendance de son fils, l’auteure Diane Lemieux souhaite aujourd’hui l’exposer au grand jour.

La mère de famille et auteure du livre «Mon fils, mon amour, mon enfer», a couché sur papier ses épreuves des dernières années et s’est donné comme mission d’aider d’autres parents dans la même situation.

«Quand j’ai décidé d’écrire le livre, c’était pour me libérer de tous ces tourments-là», confie Mme Lemieux à Denis Lévesque.

Son fils, aujourd’hui décédé des suites de sa consommation de drogues dures, lui avait donné la bénédiction d’écrire un livre sur son vécu.

La femme, mère de quatre enfants, raconte avoir été guidée par la culpabilité, la honte et la peur du jugement pendant des années.

«Aujourd’hui je reçois plein de commentaires de parents qui vivent l’enfer (...) On ne veut pas être jugés alors on joue à l’autruche et on cache ce qui se passe et c’est exactement ce qu'il ne faut pas faire», mentionne l’auteure.

