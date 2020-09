Les organisations de techniciens de l’image et du son fusionnent

L’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son devient le plus grand syndicat du cinéma et de la télévision après la fusion avec les sections 514 et 667 du regroupement AIEST.

Le processus de vote s’est terminé en faveur de la fusion qui a eu l’assentiment des membres de l’AQTIS à 83 % et de l’AIEST 514 et 667 à raison de 82 % et 94 % respectivement.

La fusion des trois entités permettra le renforcement de l’industrie, croit l’AQTIS. Cette union compte poursuivre le travail déjà entrepris auprès des autorités pour augmenter les budgets de production.

«Nous sommes heureux de l'union des forces des trois organisations qui amènera une stabilité de la main d'œuvre de notre industrie au Québec», a indiqué jeudi Matthew D. Loeb, Président international de l'AIEST.

Le président de la section 514 de l’AIEST Daniel Matthews y voit un «catalyseur du changement» attendu depuis longtemps au Québec.

Même son de cloche chez son collègue de la section 667, Christian Lemay, qui a salué cette fusion. «Le message est clair et démontre une volonté de s'unir», a-t-il dit.

«Nous pouvons enfin construire ensemble l'avenir de la production au Québec et de ses artisans», a ajouté pour sa part Dominic Pilon, Président AQTIS.