Quatre choses à faire lors des Journées de la culture

La programmation des Journées de la culture compte toujours son lot de portes ouvertes insolites et de perles un peu cachées. On l’a épluché pour en ressortir quatre curiosités et autant d’activités réellement trippantes à faire à Montréal.

Faites-le vous-même

Pandémie oblige, le centre d’art contemporain Optica a eu une idée géniale qui risque fort bien de plaire à celles et ceux qui aiment normalement participer à des ateliers. «Art pour emporter», c’est un genre de kit DIY que tout le monde peut aller chercher à la galerie du mardi au samedi entre midi et 17 h.

Contenu à l’intérieur: tout le nécessaire pour créer une œuvre en accord avec la pratique de la photographe Sandra Brewster, une artiste de Toronto qui s’est fait un nom avec la technique du transfert au gel.

Quantités limitées. Réservations au 514-874-1666

Rendez-vous : 5445 rue de Gaspé (Mile-End)

Jardin secret

Racheté par la Ville de Montréal il y a trois ans, ce vaste terrain fleuri a été occupé par la communauté des Hospitalières dès 1861. Ouverte sur rendez-vous, la petite oasis de verdure des religieuses reste encore largement méconnue des flâneurs qui arpentent le parc Jeanne-Mance.

Une tournée vers les plus belles murales avoisinantes complète la visite, si le cœur vous en dit et au moyen de votre téléphone intelligent.

Samedi 26 septembre, entre 10 h et 17 h 15. Réservations au 514-849-2919

Rendez-vous : 201 avenue des Pins (Plateau-Mont-Royal)

Comme au temps des cabarets

C’est aux abords de l’actuelle station Georges-Vanier qu’a grandi Oscar Peterson, porte-étendard de la scène jazz montréalaise et même globale. Au-delà du célèbre pianiste que les quartiers Saint-Henri et Petite-Bourgogne se disputent, ce secteur de l’Ouest de la ville est celui qui a vu fleurir la note bleue dès les années 1920.

Oliver Jones et Daisy Peterson Sweeney (la sœur de l’autre!) sont au cœur de ce circuit de murales de grande échelle assemblé par l’organisme d’art public MU.

Aucune réservation n’est nécessaire.

Vendredi 25 septembre et Dimanche 27 septembre entre 10h30 et 16h30

Rendez-vous : 730 rue Guy (Petite-Bourgogne)

J’aurais voulu être un artiste

Les karaokés nous permettaient, lorsque c’était encore légal, de nous prendre pour des chanteurs et l’adrénaline suivie des applaudissements nous manque. En attendant de pouvoir recommencer à s’époumoner devant les yeux ahuris de notre gang d’amis, le diffuseur de danse contemporaine Danse Danse nous invite à nous mouvoir comme des pros devant public.

Au programme? Pas de danses latines ni de continental. Les participants sont invités à apprendre un enchaînement de mouvements issus du répertoire de la grande chorégraphe allemande Pina Bausch. Rien de moins!

Aucune réservation n’est nécessaire

Dimanche 27 septembre de 16 h à 16 h 45