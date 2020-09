Tous les députés du Bloc québécois obtiennent un résultat négatif

Tous les députés et le personnel du Bloc québécois qui ont pris part au caucus du 8 septembre ont reçu un résultat négatif à la suite de leur test de dépistage de la COVID-19, a annoncé le parti jeudi soir.

Ainsi, seul le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, a contracté le virus. Le Bloc avait publicisé la nouvelle le 18 septembre dernier.

Tous les députés et le personnel concernés se sont placés en isolement pendant 14 jours par mesure préventive.

«Compte tenu que deux députés et deux employés ont été en contact avec le chef du Bloc québécois les 14 et 15 septembre derniers, le confinement de ces personnes a été prolongé de façon préventive jusqu’aux 28 et 29 septembre prochains. Depuis, ils ont tous reçu un résultat négatif», a précisé le parti, par communiqué.