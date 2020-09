Une «Shed à bois» lancée par l'organisme Hommes Sept-Îles

L’organisme Hommes Sept-Îles a inauguré cette semaine un atelier de menuiserie mobile baptisé «Shed à bois», qui se veut d’abord et avant tout un lieu de rencontre. Il s'agit d'une remorque contenant tous les outils pour réaliser des projets de menuiserie, petits et grands.

Il est inspiré du mouvement australien Men's Shed et de différentes initiatives mises en place ailleurs au Québec.

Le projet vise à contrer l’isolement, à transmettre des connaissances entre les générations et à faire connaître les services de l’organisme d’aide.

«C'est un lieu informel où on peut juste venir et créer des choses, oublier les tracas du quotidien, fabriquer quelque chose de concret. Ce qui est intéressant, c’est que ça va se tenir à différents endroits en ville. C’est ouvert à tous, même pour des gens qui ont des connaissances et qui voudraient les transmettre», a expliqué jeudi Edmond Michaud, directeur d'Hommes Sept-Îles, en entrevue à TVA Nouvelles.

«C’est des lieux d’échange. Des hommes ensemble vont pouvoir discuter, partager leurs difficultés, avoir un réseau. C’est très aidant. On ne peut pas être contre un beau projet de même», a noté le bénévole Robert Cormier.

L’atelier mobile pourra se déplacer notamment dans des organismes communautaires, comme Transit Sept-Îles, qui accueille et héberge une clientèle vulnérable ou en situation d’itinérance.