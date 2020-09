La police demande aux chasseurs et aux marcheurs d’ouvrir l’œil dans le but d’aider à retrouver un homme de 79 ans porté disparu il y a plus d’un mois, à Gatineau.

Jean-Louis Desrosiers a été vu pour la dernière fois le 18 août, en début d’après-midi, alors qu’il quittait sa résidence située dans le secteur Carrefour-de-l’Hôpital. Il devait aller faire des courses, mais n’est jamais revenu chez lui.

«La disparition de mon oncle a été soudaine et pénible. Je crains sincèrement pour sa vie, a fait savoir la nièce du disparu, Sonia Desrosiers, par voie de communiqué. Aujourd'hui, plus de cinq semaines plus tard, la situation me bouleverse tout autant qu'au premier jour de sa disparition. Encore une fois, je demande l'aide de la population du Québec entier pour m'aider à le retrouver avant l'arrivée de la saison froide.»

«Chasseurs, marcheurs, portez une attention particulière aux boisés, aux fossés et aux rives! Je vous en prie, aidez-moi à retrouver mon deuxième papa!»

M. Desrosiers est parti de chez lui à bord de sa voiture de marque Hyundai Elantra 2009 de couleur gris foncé, immatriculée Y54 KPQ.

«Les enquêteurs ont des raisons de croire que l'homme n'aurait pas abandonné sa voiture. Il pourrait donc se trouver à proximité de celle-ci. Si une voiture correspondant à celle de M. Desrosiers est aperçue [...], il est important d'aller vérifier et de contacter les autorités», a indiqué la police de Gatineau dans un communiqué.

Plusieurs recherches ont été effectuées jusqu’à maintenant pour retrouver le septuagénaire. Elles se sont toutes avérées vaines.

Les gens qui détiendraient des informations au sujet de cette disparition sont invités à communiquer avec la police de Gatineau via sa ligne info, au 819-243-INFO (4636).