COVID-19: plus de 150 000 infections au pays

Le Canada a franchi vendredi la marque psychologique des 150 000 infections liées à la COVID-19.

Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, le Québec et l’Ontario ont été les provinces les plus touchées par de nouveaux cas en ce début de week-end.

Le Québec a signalé 637 cas et quatre décès. Jusqu’ici, la Belle Province compte au total 70 307 malades et 5814 pertes de vie. Signe que la pandémie prend de l’ampleur, le Québec avait rapporté le 18 septembre 427 cas, soit 110 de moins qu’une semaine plus tard.

L’Ontario a annoncé de son côté 409 infections supplémentaires et un mort. À ce jour, la province la plus populeuse et le plus riche au pays recense 48 905 cas et 2873 décès.

Le Nouveau-Brunswick a confirmé un nouveau cas, pour un total de 200 malades.

En début d’après-midi, le Canada avait un bilan de 150 141 cas de la maladie à coronavirus et 9254 décès.

La situation au Canada:

Québec: 70 307 cas (5814 décès)

Ontario: 48 905 cas (2837 décès)

Alberta: 17 190 cas (261 décès)

Colombie-Britannique: 8543 cas (229 décès)

Saskatchewan: 1835 cas (24 décès)

Manitoba: 1711 cas (19 décès)

Nouvelle-Écosse: 1087 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 272 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 200 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 58 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 150 141 cas (9254 décès)