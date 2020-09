Demi Lovato se sépare deux mois après s’être fiancée

Demi Lovato et Max Ehrich se sont séparés deux mois après s'être fiancés.

La chanteuse et l'acteur des Feux de l'amour ont décidé d'annuler leurs projets de mariage et de se concentrer sur leurs carrières respectives, après avoir réalisé qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre.

Dans une vidéo postée en Story sur Instagram, l’interprète de Confident porte un t-shirt avec écrit « dogs over people » (comprenez « je préfère les chiens aux humains »), mots sur lesquels elle a fait un zoom pour être certaine que ses fans comprennent bien où elle veut en venir.

Dans un autre post, Demi Lovato semble se préparer pour un shooting photo et on peut clairement voir qu’elle ne porte pas sa bague de fiançailles.

Max Ehrich a demandé Demi Lovato en mariage en juillet dernier, juste quatre mois après le début de leur relation, et la chanteuse s’en était largement réjouie. « J’ai su que je t’aimais au moment où je t’ai rencontré », avait-elle déclaré.

Même si rien n’a encore été confirmé, cette séparation apparaît comme un choc pour les fans de Demi Lovato alors même qu’elle avait dit qu’elle pourrait « tout plaquer » pour partir avec l’acteur.

Il y a quelques semaines à peine, la chanteuse avait célébré ses six mois de relation avec Max Ehrich. « Joyeux 6 mois à mon chéri... Je t'aime AU-DELÀ DE TOUT. Merci d'avoir rendu ma vie tellement meilleure @maxehrich je t'aime bébé », ce à quoi il avait répondu : « Les mots sont insuffisants, bébé. Je t'aime infiniment et plus encore. Merci d'être la lumière de ma vie. »