Pas de contacts sociaux durant 28 jours, demande Dubé

À la veille d’un week-end chaud et ensoleillé, les Québécois doivent renoncer aux BBQ et aux épluchettes de blé d’Inde, dit Christian Dubé, alors que l’ensemble de la région métropolitaine de Montréal tombe en zone orange. Cet effort devra durer un mois.

«Il faut limiter les contacts sociaux pour les 28 prochains jours, peu importe dans quelle région on habite. Annulez les BBQ, les partys, les soupers pour le prochain mois», a indiqué le ministre de la Santé vendredi.

Il est urgent de réduire nos contacts au minimum, a renchéri le directeur national de la santé publique Horacio Arruda. «Nous sommes en situation de transmission communautaire diffuse», a-t-il expliqué. Les rencontres dans les domiciles privés sont le principal vecteur de cette transmission. Des personnes infectées vont ensuite contaminer des milieux ouverts comme des écoles ou de résidences pour personne âgée. «Pour casser cette transmission, on demande un effort aux Québécois de diminuer leurs contacts sociaux», a expliqué Dr Arruda.

Alors que le Québec a rapporté aujourd’hui plus de 600 nouveaux cas, le gouvernement a annoncé que l’ensemble de la communauté métropolitaine de Montréal passait en zone orange, tout comme la Ville de Saint-Jérôme.

Pour l'instant, le gouvernement du Québec n'a pas l'intention de fermer les bars et les restaurants. «On veut garder un minimum de normalité. Et si on ferme ces endroits, les gens vont aller ailleurs, dans des partys privés», a expliqué le ministre de la Santé Christian Dubé.