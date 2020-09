Encore plus de 100 nouveaux cas de COVID-19 à Québec

La région de la Capitale-Nationale s’avance-t-elle de jour en jour vers un rehaussement du niveau d’alerte? La question se pose alors que la région enregistre à nouveau un record du nombre de cas quotidiens, avec 132 contaminations confirmées vendredi.

Encore une fois, nouvelle journée, nouveau record pour la grande région de Québec. Ce sont 132 cas qui se sont ajoutés à son bilan vendredi. Depuis dimanche, ce sont plus de 500 cas qui se sont confirmés dans la région, le nombre d’infections par 100 000 habitants étant suffisant pour faire basculer la région en zone rouge.

La situation se complique aussi en Chaudière-Appalaches après une courte accalmie de quelques jours. Le nombre de nouvelles infections confirmées se chiffre à 38 vendredi.

637 cas au total

Dans la province entière, ce sont 637 nouveaux cas qui ont été confirmés en 24 heures. Ce nombre est un sommet depuis le 21 mai, où plus de 700 cas avaient été enregistrés.

Quatre décès se sont ajoutés au bilan, mais aucun d’eux n’est survenu dans les 24 dernières heures. Les quatre sont survenus entre le 18 et le 23 septembre.

Le nombre de patients hospitalisés à lui aussi grimper de 15 depuis hier, pour un total de 199. 33 d’entre eux sont actuellement hospitalisés aux soins intensifs.

Les délais aux cliniques publiés

D’autre part, dans le but d’accélérer l’accès aux tests de dépistage et pour éviter l’engorgement, le gouvernement publie depuis jeudi les délais d’attente aux cliniques sans rendez-vous.

Ainsi, les 45 cliniques sans rendez-vous de la province, dispersées dans 10 régions s’y retrouvent. Les délais d’attente y sont inscrits par tranche de 30 minutes (0-30 minutes, 30-60 minutes, 60-90 minutes, etc) et le site web est mis à jour toutes les heures entre 8h et 18h.