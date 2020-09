Le gouvernement Trudeau réserve 20 millions de doses d'un futur vaccin d'AstraZeneca

Le premier ministre Justin Trudeau annonce qu'Ottawa réservera jusqu'à 20 millions de doses d'un autre candidat-vaccin contre la COVID‐19, en vertu d’un accord avec AstraZeneca.

Les projets occidentaux les plus avancés sont ceux développés par AstraZeneca, partenaire de l'université Oxford, par Pfizer et par Moderna. Des projets chinois et russes ont aussi atteint la dernière phase des essais.

Pfizer s’est d’ailleurs déjà engagée à fournir au Canada 20 millions de doses dans l’éventualité où l’efficacité de son vaccin était confirmée.

Le gouvernement canadien a signé des ententes semblables avec les concepteurs de trois autres vaccins contre le coronavirus en développement, pour sécuriser environ 200 millions de doses jusqu’ici.

Sur le dépistage rapide

Par ailleurs, le premier ministre Trudeau a assuré que de multiples efforts sont faits pour que les tests de dépistage rapides puissent être accessibles dès que Santé Canada les aura approuvés.

«Personne ne voudrait que la qualité de la science soit compromise» par toute forme de pression politique pour accélérer la cadence, dit-il.

Sur les transferts en santé

Le premier ministre a refusé de s’avancer sur une date pour la réunion formelle avec ses homologues provinciaux et territoriaux sur les transferts en santé, parlant d'un moment dans les semaines à venir et mentionnant s’entretenir régulièrement avec eux depuis le début de la pandémie.