Mandy Moore attend son premier enfant avec son mari Taylor Goldsmith. La star de This is Us a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram jeudi, en partageant une photo en noir et blanc d'elle-même avec le musicien.

«Baby Boy Goldsmith arrive début 2021», a-t-elle écrit en légende une photo son époux caressant son ventre rond.

Le couple s'est rencontré sur Instagram lorsque Mandy Moore a posté un message faisant l'éloge d'un album du groupe de folk rock Dawes, dont Taylor Goldsmith fait partie, et ils ont commencé à se fréquenter en 2015. Les amoureux se sont fiancés en 2017 et se sont mariés l'année suivante.

Mandy Moore n'a jamais caché son désir de fonder une famille, surtout depuis qu'elle a interprété une mère de triplés dans la série This Is Us. «Je veux des enfants le plus tôt possible. Ce qui m'inquiétait le plus (avec le rôle), c'était de me sentir maternelle. Ne pas avoir d'enfant moi-même. Mais faire partie d'un projet comme celui-ci stimule mes ovaires», avait expliqué Mandy Moore à E! en 2017.