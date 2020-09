Moscou : les aînés doivent se confiner, le télétravail encouragé

La ville de Moscou, confrontée à un nouvel essor des contaminations au coronavirus comme ailleurs en Europe, a demandé vendredi aux aînés de se confiner, et aux entreprises de privilégier le télétravail.

• À lire aussi: Pas de contacts sociaux durant 28 jours, demande Dubé

• À lire aussi: Les laboratoires d’analyse médicale du Québec sont débordés

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

La veille, le président Vladimir Poutine avait appelé les dirigeants régionaux à ne pas faire passer «au second plan» la lutte contre le COVID-19, tout en jugeant la situation épidémiologique en Russie meilleure qu'ailleurs.

«Depuis août, la morbidité du COVID-19 croît de manière sensible en Europe. Malheureusement, à Moscou aussi nous voyons depuis plusieurs jours une hausse notable», a relevé le maire de la capitale, Sergueï Sobianine.

«Les Moscovites de plus de 65 ans, et les plus jeunes souffrant de maladies chroniques ne doivent plus sortir de chez eux», a recommandé ce proche du président, qui dirige aussi la cellule anti-coronavirus nationale.

M. Sobianine demande aux aînés de limiter les contacts avec leurs proches, tout en recommandant à ces derniers de se charger des courses et formalités de leurs aînés.

C'est un «non» sec de la part de Boris, retraité juvénile de 84 ans: «Ce qui doit arriver arrivera. Non, je ne peux pas rester à la maison. Physiquement, c'est impossible. Et je n'ai pas peur, j'ai assez vécu, je n'ai rien à craindre».

Plus tard, les autorités ont également demandé aux femmes enceintes ou ayant récemment accouché de rester à la maison.

Vendredi, Moscou a annoncé avoir enregistré 1 560 contaminations quotidiennes, soit le niveau de mi-juin.

AFP

La ville a aussi constaté une hausse de 30% des hospitalisations sur la semaine et demandé aux entreprises de généraliser si possible de nouveau le télétravail.

Ces mesures ne sont pas coercitives, contrairement au confinement strict imposé de fin mars à début juin dans la mégalopole russe, principal foyer épidémique du pays, avec l'imposition notamment d'un permis de circulation pour justifier des déplacements indispensables.

Depuis, les autorités estimaient la situation stable.

La Russie dans son ensemble a enregistré 7 212 nouveaux cas en 24H, selon les statistiques de vendredi, portant le total à 1 136 048 malades depuis le début de la crise, et 20 056 morts (+108) morts.

«Il ne faut pas laisser passer au second ou troisième plan» la lutte contre le COVID-19, a mis en garde jeudi M. Poutine.

Vera Ivanovna, 58 ans, se dit elle prête à se confiner avec sa famille, et invite les Moscovites à en faire autant: «il faut résister, rester à la maison, ne pas tomber malades».

Ailleurs en Russie, c'est dans la partie occidentale, la plus densément peuplée, que se trouvent les régions les plus touchées.

Des restrictions restent en vigueur pour protéger le pays d'une deuxième vague importée. Les frontières russes, fermées depuis fin mars, n'ont été rouvertes que pour une poignée de pays.

Port du masque et gants obligatoires

A Moscou, le port du masque et de gants dans les lieux publics fermés est obligatoire, mais la mesure était de moins en moins respectée et contrôlée ces dernières semaines.

Lioudmila Ivanovna, ingénieure retraitée de 81 ans, sort du musée avec son mari, masquée et gantée: «Nous avons eu des malades dans notre immeuble, nous resterons à la maison».

«Il faut que les gens comprennent que leur santé et celle de leurs proches est de leur propre responsabilité», affirme-t-elle, baissant son masque pour révéler un sourire aux nombreuses dents d'or et au rouge à lèvres irisé.

AFP

Le gendarme sanitaire Rospotrebnadzor et la mairie ont annoncé jeudi multiplier les contrôles, de manière très médiatisée.

Au moins 43 commerces, dont plusieurs supermarchés de grandes enseignes russes, ont été fermés pour non-respect de règles anti-COVID-19 et plus de 15 000 amendes ont été imposées.

La Russie se considère en pointe dans la lutte contre la pandémie. Elle a annoncé début août, en grande pompe, avoir développé le «premier» vaccin contre le COVID-19, le Spoutnik-V.

S'il a été vanté par Vladimir Poutine, des scientifiques et l'OMS se sont montrés plus sceptiques à l'égard de ce produit qui n'a été testé que sur quelques dizaines de personnes et dans la mesure où les affirmations russes n'ont pu être vérifiées de manière indépendante.

Moscou a néanmoins lancé un programme de vaccination volontaire pour les soignants qui doit être élargi, alors même que les essais se poursuivent.