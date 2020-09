Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a imploré hier les Québécois de renoncer aux fêtes et aux soupers de famille.

«On a le choix, en ce moment, puis c’est un choix d’équilibre, entre un confinement qu’on a connu, pour lequel on ne veut pas retourner, et de faire des sacrifices au niveau de nos contacts sociaux», a-t-il lancé en pointe de presse.

• À lire aussi: «Si on continue comme ça, on va rentrer dans le mur»

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Qu’en pensez-vous? Êtes-vous prêts à sacrifier des soupers de famille et les fêtes de l’Action de grâce pour avoir un beau Noël? Vos plans des prochaines semaines changent-ils?

Voici quelques commentaires recueillis sur la page Facebook du Québec Matin.

«Nous sommes en temps de pandémie et d'urgence sanitaire. C’est normal de suivre de simples consignes et de limiter mes déplacements si le gouvernement, quel qu'il soit, me le demande. On appelle ceci le civisme. Je continue donc de porter le masque, de respecter les deux mètres de distanciation et je me lave les mains 20 secondes tel que recommandé. Rien de tout ceci ne me brime dans ma liberté. Ces consignes sont la base même du respect d'autrui. Tous ont droit à la vie, à la protection de celle-ci. Plus vite nous nous y conformerons plus vite nous en sortirons.» -Louise

«Oui je vais m’abstenir d’être en groupe et suivre les consignes. Je tiens à la vie et à celle de mes proches!» -Pierrette

«Depuis mars dernier que mes contacts sont limités, par contre le samedi matin je ne peux m'empêcher d'aller prendre un petit déjeuner au resto tout en restant prudente. -Sandra

«Ça ne change pas mes plans, c'est exactement ce que je prévoyais faire. Plus vite on fait attention, plus vite on va s'en sortir. Vaut mieux ne pas voir les gens qu'on aime pour un certain temps, mais les revoir.» -Nancy

«Nous on reste déjà tranquilles et seuls de notre côté. Pour le moment, on limite nos contacts et nos sorties. Si ça continue, on va fêter les Fêtes également seuls, mon conjoint et moi et faire un FaceTime avec les enfants.» -Kathy

«On va rester tranquilles, mais c’est dur pour un enfant de 10 ans.» -Annie

«On continue à être tranquille et faire attention, malheureusement le mur on va le frapper à cause des récalcitrants.» -Line

«Nos plans sont sujets aux humeurs de la pandémie, et, que ça nous plaise ou pas, on devrait tous s'y conformer... avant d'entrer tout droit dans le mur, comme c'est arrivé en 1920, au moment de la 2e vague qui a été fatale et mortelle.» -Augustin