Poursuite de l’État: Normandeau ne ferme pas la porte

Après l’arrêt des procédures judiciaires dont elle faisait face, Nathalie Normandeau ne ferme pas la porte à la possibilité de poursuivre l’État.

• À lire aussi: Arrêt des procédures pour Normandeau

• À lire aussi: «On m’a volé quatre ans et demi de ma vie», dénonce Normandeau

• À lire aussi: Procès Normandeau: l’UPAC et le DPCP doivent s’expliquer, dit le PQ

«Il faut que je retourne toutes les pierres», a-t-elle lancé en entrevue à LCN.

Plus de quatre ans et demi après avoir été arrêtés par l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Nathalie Normandeau et ses cinq coaccusés ont été libérés, vendredi matin, de tous les chefs d’accusation qui pesaient contre eux.

Plus de détails à venir.