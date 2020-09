Un homme de 32 ans recherché à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande à la population d’ouvrir l’œil afin de retrouver un homme d’une trentaine d’années qui est porté disparu.

Vincent Lavoie, 32 ans, a été vu jeudi matin pour la dernière fois dans le secteur du lac Saint-Charles. Les autorités ont des raisons de craindre pour sa vie.

Circulant à pied ou à l’aide des transports en commun, M. Lavoie portait un manteau gris The North Face avec une fermeture éclair rouge, des souliers Adidas noirs et une casquette noire au moment de sa disparition.

L’homme mesure 6 pieds (1,83 m) et pèse 165 livres (75 kg), a les yeux pairs et les cheveux bruns. Il possède également un tatouage au bras gauche avec l’inscription «BRANDON» et au bras droit avec l’inscription «SNIPER».

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-2447.