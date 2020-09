Une assurance pour la COVID-19 comprise dans les vols de Transat

Souhaitant relancer ses activités qui sont affectées par la pandémie, le transporteur aérien Transat inclut gratuitement, pour une durée limitée, une assurance pour la COVID-19 dans les prix de ses vols aller-retour.

Selon l’entreprise montréalaise, le Certificat d’assurance soins médicaux d’urgence liés à la COVID-19, offert par l’intermédiaire de Manuvie, couvre les frais médicaux d'urgence et de quarantaine si le virus est contracté pendant un voyage.

Il est offert sans frais aux clients qui effectueront une réservation d’ici le 31 octobre prochain.

Au moment d’écrire ces lignes, Transat n’avait pas encore précisé à l’Agence QMI combien coûtera l’assurance pour la COVID-19 à partir du 1er novembre.

«L'introduction sans frais et automatique d'un régime d'assurance médicale et d'assistance pour la COVID-19 lors de la réservation de nos vols et nos forfaits, jumelé à notre programme de mesures sanitaires rigoureux Protection voyageur, témoigne de notre volonté de permettre à notre clientèle de réaliser ses projets de voyage malgré les incertitudes liées à la pandémie», a dit Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat.

Le Certificat d'assurance Soins médicaux liés à la COVID-19 est associé à l’achat de billets pour un vol aller-retour ou d'un forfait vacances Transat. À noter que la première date de départ permise est le 1er octobre et la dernière date de départ est le 30 avril 2021.

Il comprend l'assurance médicale d'urgence, qui couvre jusqu'à 200 000 $ CAD par personne assurée pour les frais médicaux et hospitaliers qui peuvent être engagés en raison d'un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 pendant le voyage, a précisé Transat, vendredi, par communiqué.

De plus, il offre la couverture des coûts d'hébergement causés par une quarantaine ou un isolement en raison d'un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours du voyage, jusqu'à concurrence de 150 $ CAD par personne assurée et par jour, ou 300 $ CAD par famille par jour, pour un maximum de 14 jours, a-t-on ajouté.