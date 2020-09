Manifestation pour réclamer des actions pour le climat

Des centaines de manifestants ont demandé samedi des actions pour régler la crise climatique, à la Place du Canada, à Montréal.

Le rassemblement en pleine pandémie regroupait une dizaine d'organismes véhiculant le message que l'action climatique et la justice sociale sont liées.

Un an après le passage à Montréal de Greta Thunberg, qui avait attiré une foule monstre, les manifestants ont l'impression qu'aucune action n'a été posée.

Une manifestante a adressé un constat aux gouvernements. «On a été entendus et on a été délibérément ignorés. Ne vous étonnez pas si l'on retourne dans la rue et qu'on bloque encore des trains», a lancé Lylou Sehili, porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage économique et social.

«Chaque jour des milliers de personnes doivent se déplacer à cause des changements climatiques. Nous sommes à la croisée des chemins entre l'action climatique et la justice sociale», a dit pour sa part Aimé Claude, porte-parole d'Extinction Rebellion Youth Québec.