Tiger King : Carole Baskin poursuivie par la famille de son mari disparu

Carole Baskin, vedette de Tiger King, est poursuivie par la famille de son mari disparu, Don Lewis.

La militante pour les droits des animaux de 59 ans a été accusée de diffamation par les filles de Don Lewis, Gale, Lynda et Donna, et par son ancienne assistante Anne McQueen.

Elles l’accusent d’avoir été «complice de blagues sur la mort de Don dans l’émission Dancing With the Stars, lorsque les juges ont présenté des vidéos TikTok inspirées par Tiger King».

Dans les documents, Anne McQueen a déclaré qu'au lieu de participer à ces blagues, Carole Baskin, une des participantes de l’émission, aurait dû dire quelque chose pour les arrêter.

Carole Baskin est également accusée d'avoir été complice de blagues sur Don Lewis lors de son entrevue à Good Morning America, lorsqu'elle a promis de «vraiment le tuer la semaine prochaine».

Le procès survient quelques semaines seulement après que la famille de Don Lewis ait payé pour une publicité télévisée qui doit être diffusée pendant une pause publicitaire lors de la première de la saison de Dancing With the Stars, qu'ils ont utilisée pour offrir une récompense de 100 000 dollars pour toute piste qui permettra d'en savoir plus sur sa disparition, intervenue en 1997.

Carole Baskin, qui a fait en sorte que son mari soit déclaré légalement mort en 2002, a qualifié la publicité de «coup publicitaire».

L'histoire de la disparition de Don Lewis, peu avant son départ pour le Costa Rica, était au cœur du documentaire de Netflix; Joe Exotic, la vedette du programme, assurant que Carole Baskin a bel et bien tué son mari.

L'intéressée a bien évidemment toujours nié ces allégations.