Un chaton, sosie de bébé Yoda, sauvé d'un feu de forêt

Un chaton âgé d’à peine 2 à 3 semaines, qui a une ressemblance frappante avec le personnage de bébé Yoda dans la série Star Wars, a été sauvé in extremis d’un feu de forêt qui fait rage dans le nord de la Californie.

Les pompiers ont trouvé le félin au milieu de la route alors qu’ils combattaient l’incendie qui a fait de nombreux dégâts le 20 septembre dernier.

Le chaton était recouvert de fumée et de cendres lorsqu'il a été emmené au refuge pour animaux de Cal Oak, a déclaré le North Valley Animal Disaster Group sur Facebook. Le refuge l'a nommé, sans grande surprise, Bébé Yoda.

«Hier soir, son foyer d'accueil a dit qu'elle allait très bien», a déclaré le vice-président de North Valley, Norm Rosene, à CNN. «Bébé Yoda n'aura aucun problème à trouver une maison.»

Rosene a ajouté que le refuge a été inondé de demandes de personnes intéressées à l'adopter.

Le groupe de sauvetage attend au moins un mois après que les résidents déplacés en raison des incendies réclament les animaux de compagnie retrouvés avant de les proposer à l'adoption. Les animaux retrouvés ou portés disparus lors de l'incendie sont répertoriés sur le site Web de Pet Harbour.

«Nous laissons le temps aux résidents de reprendre un semblant de vie normale avant de réclamer leurs animaux», a déclaré Norm Rosene. «Qui sait, les parents de Bébé Yoda sont peut-être à sa recherche et attendent de le récupérer», ajoute-t-il.

Plus de 70 grands incendies de forêt déciment l'ouest des États-Unis et la sécheresse, les vents violents, la végétation sèche et les températures en haut des normales saisonnières ont pour effet d’aggraver les brasiers.