Course à la chefferie du PQ: un millier de sympathisants pourront voter

L’ouverture du vote aux sympathisants pour l’élection du prochain chef n’a pas créé de vague d’adhésion au Parti québécois.

Un peu moins de mille personnes se sont inscrites sous le statut de sympathisant afin de pouvoir voter le 9 octobre prochain, selon les informations de notre Bureau parlementaire.

Le Parti québécois avait ouvert l’élection aux non-membres dans l’espoir d’intéresser de nouvelles personnes à sa course à la chefferie. L’idée de permettre le statut de sympathisant avait été proposée dans le passé, notamment par Alexandre Cloutier, sans être acceptée par le parti.

Membership en baisse

Comme les autres formations politiques, le PQ a vu son membership diminuer au cours des dernières années. De 73 236 membres en règle le soir de l’élection de Jean-François Lisée, le parti était passé à 47 605 détenteurs d’une carte du parti après sa défaite historique de 2018.

Aujourd’hui, la formation compterait un peu moins de 35 000 membres, selon nos sources. Le parti devrait dévoiler le décompte officiel la semaine prochaine.

Pandémie et règles du DGEQ

Quelques raisons peuvent expliquer pourquoi la course a attiré si peu de sympathisants. À titre de comparaison, la campagne qui avait mené Justin Trudeau à la tête du Parti libéral du Canada, en 2013, avait fait tripler le nombre d’adhérents au parti, dont une majeure partie étaient de nouveaux sympathisants inscrits gratuitement.

Une source péquiste souligne que la course actuelle s’est déroulée en pleine pandémie. « Ce n’est pas évident d’aller chercher les gens sans rassemblements », souligne-t-on. De plus, contrairement à l’exemple du PLC au fédéral, les personnes intéressées devaient devenir « membres temporaires » et débourser 5 $, afin de respecter les règles du Directeur général des élections au Québec.

Une autre source péquiste choisit toutefois de voir le verre à moitié plein. « Ce sont 1000 personnes qui n’étaient pas avec nous par le passé », fait-on valoir.

Le Parti québécois n’a pas souhaité commenter les informations de notre Bureau parlementaire.