Les Stars s'accrochent

Les Stars de Dallas se sont maintenus en vie dans cette finale de la coupe Stanley en remportant en deuxième prolongation le cinquième match de la série les opposant au Lightning de Tampa Bay par la marque de 3 à 2, samedi à Edmonton.

Le précieux trophée était au Rogers Place, mais le capitaine Steven Stamkos et ses coéquipiers des «Bolts» devront encore attendre avant de le soulever. Ils auront une autre chance de le faire lundi, alors que la série est menée 3 à 2 par ceux-ci.

Les Stars subissaient sans arrêt les foudres du Lightning, mais Corey Perry a profité d’une rare chance de marquer, en milieu de deuxième prolongation, pour maintenir Dallas en vie. Avec une mêlée devant le filet, le vétéran a déjoué Andrei Vasilevskiy, qui disputait un bon match.

Alors que le Lightning menait 2 à 1 en début de troisième grâce à un but de Mikhail Sergachev et que l’équipe commençait à y croire de plus en plus, Joe Pavelski a donné une solide dose de réalité aux Floridiens dix minutes plus tard en inscrivant son 13e des présentes séries pour forcer la prolongation.

Pavelski mène désormais les joueurs nés aux États-Unis avec un 61e filet en carrière en séries, devançant Joe Mullen au premier rang.

Khudobin tient le fort

Perry avait ouvert la marque en première pour les Stars en inscrivant lui aussi un deuxième but en deux soirs. Le gros attaquant a récupéré avec vitesse une rondelle dans l’enclave et a déjoué Vasilevskiy dans la partie supérieure.

Ondrej Palat, lui s’était moqué de la défensive de Dallas en deuxième. Avec la rondelle sur la palette, le Slovaque a contourné Esa Lindell avant de faire de même avec Anton Khudobin pour créer l’égalité. Il s’agit d’un 11e lors de ces séries pour Palat.

Brayden Point a ajouté sa touche en récoltant deux mentions d’aide. Avec une passe sur le filet de Palat, Nikita Kucherov en a ajouté une 26e à sa fiche, devenant le troisième joueur de l’histoire, avec Wayne Gretzky et Mario Lemieux, à en obtenir autant lors d’une année.

Khudobin avait encore la confiance de l’entraîneur Rick Bowness, malgré le fait qu’il avait accordé 13 buts au Lightning lors des trois derniers matchs. Celui qui est un candidat à considérer pour le trophée Conn-Smythe a bloqué 39 rondelles, fermant la porte à des moments clés, surtout en prolongation.

SOMMAIRE

Lightning 2 - Stars 3 | Le vétéran Corey Perry inscrit son 2e but du match en 2e période de prolongation pour donner la victoire aux Stars!

Lightning 2 - Stars 2 | Posté à l'embouchure du filet, Joe Pavelski crée l'égalité avec moins de sept minutes à jouer en troisième

Lightning 2 - Stars 1 | Une frappe de Mikhail Sergachev dans la circulation permet au Lightning de prendre les devants 2-1 en début de troisième

Lightning 1 - Stars 1 | Ondrej Palat marque un but magnifique en début de deuxième pour permettre au Lightning de créer l'égalité

Lightning 0 - Stars 1 | Corey Perry touche la cible en fin de première période pendant que Mikhail Sergachev est en douleur et peine à le contrer

* Blessé après avoir bloqué un tir, le défenseur des Stars Andrej Sekera a quitté le match au début de la deuxième période

