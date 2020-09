Réseau de transport structurant: un avis d’intérêt pour l’acquisition d’un logiciel

Pendant que le BAPE se penche sur le tramway, la Ville de Québec continue de préparer l’avènement du réseau de transport structurant en lançant un «avis d’appel d’intérêt» dans le but d’acquérir un logiciel de gestion de données.

C’est ce qu’on peut lire dans un document publié cette semaine. L’avis d’appel d’intérêt sert à sonder les options disponibles sur le marché avant le lancement d’un appel d’offres plus formel.

«Il ne s’agit pas de matériel informatique, mais plutôt d’une solution logicielle qui se veut un outil de gestion des exigences de la Ville envers les consortiums. La Ville demande des informations techniques sur les produits disponibles sur le marché. Un appel d’offres devrait suivre sous peu», a expliqué David O’Brien, porte-parole de la Ville, au Journal.

En temps réel

En vue de «gérer en temps réel» les divers «livrables», la municipalité veut donc avoir en mains une «solution logicielle» permettant de «gérer les exigences, visualiser les exigences et leurs relations, tracer et suivre les avancements, collaborer et réviser ainsi qu’intégrer (le logiciel) avec d’autres outils en place», énumère-t-on.

Les entreprises intéressées ont jusqu’au 21 octobre pour se manifester. Les compagnies pourront par la suite déposer des soumissions formelles lorsque l’appel d’offres sera publié.