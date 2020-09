Un gorille attaque une gardienne dans un zoo à Madrid

Un gorille dans un zoo de Madrid a attaqué dimanche une gardienne venue nettoyer son enclos et le nourrir, lui cassant les deux bras et la blessant à la tête, ont annoncé le zoo et les services d'urgence.

La femme de 46 ans effectuait les tâches quotidiennes du matin dans une zone intérieure, protégée par une triple porte, quand elle s'est retrouvée face à face avec Malabo, un mâle de 29 ans, a annoncé le zoo de Madrid dans un communiqué.

«L'équipe du zoo est parvenue à éloigner l'animal et plus tard, une équipe vétérinaire l'a anesthésié avec une fléchette tranquillisante. L'animal a été amené dans son enclos où il s'est calmé», ajoute le zoo.

La police et le zoo cherchent à comprendre comment le singe est parvenu à entrer dans la zone protégée.

La victime, qui travaille depuis 19 ans dans ce zoo, a été hospitalisée d'urgence dans un état sérieux, ont annoncé les services d'urgences dans un tweet.

Le zoo a précisé que Malabo a été élevé par des gardiens depuis sa naissance et qu'il est normalement «proche des soignants».