Autiste maintenant majeur: «Une meilleure compréhension de l'autisme»

L'émission «Autiste maintenant majeur» est maintenant diffusée sur la chaîne «Moi et Cie».

La série docu-réalité démontre avec authenticité le quotidien de sept jeunes adultes et de leurs familles, et pour cette saison, deux nouvelles personnes s’ajoutent au groupe. Pour les protagonistes et leur famille, une émission comme «Autiste maintenant majeur» a des impacts positifs dans leur vie et ces impacts se font aussi sentir dans la société.

«Le documentaire change beaucoup la perspective que les gens se font de l’autisme» affirme Maëlle Adenot, une participante de l’émission.

Les nouveaux épisodes sont présentés le mercredi à 19h30 sur la chaîne «Moi et Cie».