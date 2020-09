Une partie du Québec plongée dans le rouge

La grande région de Montréal, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches virent au rouge, a annoncé «le coeur gros» le premier ministre François Legault, lundi soir.

«On doit prendre nos responsabilités. Les chiffres sont sans appels. Il y a une augmentation importante des cas. Ça veut dire des augmentations importantes des hospitalitations et des décès. la situation est critique et on doit prendre des décisions maintenant», a lancé le premier ministre François Legault.

























Le passage en zone rouge s'accompagne pour ces régions d'une série de fermetures et d'interdictions durant 28 jours afin de «casser la deuxième vague».

Les rassemblements dans les résidences privées sont donc interdits. Les personnes vivant seules peuvent toutefois recevoir une personne d’une autre adresse à la fois.

Dans les CHSLD, les résidences privées et les ressources intermédiaires, les visites à des fins humanitaires seront permises. Les visites d’un seul proche aidant à la fois sont également autorisées dans ces établissements.

Les bars et les salles à manger des restaurants seront fermés à compter du 1er octobre. Les mets pour apporter sont toujours autorisés. Les salles de spectacles, les cinémas et les lieux de rassemblement fermeront aussi dès jeudi.

Le gouvernement travaille à une formuler pour «compenser les pertes» de la fermetures des bars et restaurants en octobre, a précisé François Legault.

Les rassemblements extérieurs sans distanciation de deux mètres sont interdits, mais les manifestations avec le port du masque sont autorisées.

Les déplacements interrégionaux ne sont pas interdits, mais sont déconseillés, sauf pour les déplacements essentiels.

Rien ne change pour la marcheà suivre dans les écoles, même pour ce qui est du sport scolaire. Le sport civil et les gyms ne sont pas touchés par les nouvelles mesures.

François Legault demande également aux employeurs de favoriser le télétravail le plus possible.

Le Québec rapporte lundi 750 cas supplémentaires et 1 décès, portant le total à 72 651 personnes infectées depuis le début de la pandémie et 5826 morts.

Dimanche, la province a recensé 896 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès.