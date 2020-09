La Fabuleuse, nouvelle crème glacée alcoolisée

Durant la pandémie de la COVID-19, une nouvelle friandise glacée voit le jour : La Fabuleuse, la crème glacée pompette.

«Je travaille depuis deux ans cette idée de créer de la crème glacée alcoolisée. La COVID nous a donné le temps à mes collègues Cynthia [Blackburn], Jessica [St-Pierre], et moi, de perfectionner des gelatos et sorbets avec des ingrédients locaux de la plus haute qualité», a raconté la fondatrice Claire Kondoszek.

Cette petite entreprise québécoise confectionne donc des glaces artisanales composées de 6 saveurs de gelatos, dont quatre crèmes glacées et deux sorbets.

«Il a quatre crèmes glacées dont La Sibérienne, qui est notre version du white russian. Il y a La fée verte composée d'absinthe pistache. Puis, La Portugaise, qui donne un clin d’œil au quartier portugais où nous sommes situés et qui goûte les tartelettes portugaises. Et enfin, L'Irlandaise, qui est un rappel de notre amour pour la bière noire, et le fait que mon anniversaire tombe le jour de la Saint-Patrick », explique-t-elle.

En ce qui concerne les sorbets, ils sont tous les deux 100% végétaliens.

«Notre premier sorbet La Cubaine prolonge l'été et permet à nos papilles de voyager dans les Caraïbes avec un mojito composé de rhum Rosemont et menthe. Quant à La Marseillaise, ma préférée, est une saveur qui me rappelle les vacances sur la Côte d'Azur avec sa composition à base de vin rosé français et de pêches locales», poursuit-elle.

La Fabuleuse est présentement disponible en exclusivité au Fabuleux Chez Serge, sur le boulevard Saint-Laurent, et est servie en deux formats (3 onces et 16 onces), pour se régaler sur place ou pour emporter.