Le cauchemar de la zone rouge

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a évoqué hier que devant l’explosion des infections à la COVID-19 dans la région de Québec et la métropole, la Capitale-Nationale et Québec allaient basculer en zone rouge, l’état d’alerte maximale.

En apprenant la nouvelle, nombreux ont été soufflé. Les internautes qui s’expriment sur la page Facebook du Québec Matin aussi. Voici quelques-uns de leurs commentaires.

• À lire aussi: Montréal et Québec passeront en zone rouge

• À lire aussi: Deuxième vague fatale pour des commerçants

«Très prévisible que ces villes soient en zones rouges. C'est simple, les gens sont insouciants et tous payent pour cela. Reconfinement et c'est pas fini. Ce n'est que le début, car les gens se promènent partout.Les messages de notre gouvernement ne sont plus entendus.» – Johanne

«Cauchemar!! Je suis déçue! Certaines personnes n’ont rien respecté. Elles ont ridiculisé le Dr Arruda, M. Legault et TVA et les autres chaines de TV et les radios. Ils n’ont rien compris : faires des manifestations contre les masques» - Ginette

«On paye pour l'incompétence des gouvernements avec un système de santé qui ne fonctionne plus. On est pire qu'une République de banane, SANTA BANANA!!!» - Patrick

«Je trouve super dommage que les gens ne respectent pas les demandes. Je dois avouer qu’on s’en vient pas mal tanné de vivre dans la COVID, ne plus rien faire et ne pas voir nos amis. Nous, on ne va pas au resto ou autre activité vu que mon conjoint est immunosupprimé! Hâte que le monde fasse vraiment leur part et qu’on s’en sort.» - Mélanie

«Les abus et négligences de certains nous font payer le prix à tous. Dommage. Suivre les règles de santé publique semble très compliqué pour plusieurs Québécois.» -Hugues

«Sommes-nous surpris? Je croyais que les Québécois seraient plus solidaires pour faire face à cette pandémie. À voir beaucoup d’inconscients (es) se comporter de façon irresponsable, c’est décourageant pour les autres qui font les efforts pour limiter les dégâts. Je suis très déçue.» - Line

«Vous savez, c'est comme le début de la pandémie en mars. Ça va recommencer et il va falloir être prudent.» -Ismaël

«Fallait s’y attendre. Ils ont permis aux gens de se promener au Québec en vacances, quand le $$$ passe avant les vies. Chialez maintenant comme toujours. On paye pour les cons qui s’en foutent.» - Patricia

«Colère. Des nombrilistes et covidiots sont responsables de cela. Pour leur bonheur personnel, on paye la facture générale. Faut jouer collectif et pas individuel.» - David

«C’était évident que ça allait arriver. Les gens font comme si la COVID n’existait pas. Moi, je travaille dans une résidence et nous sommes testés aux trois semaines.» - Mélanie

«C'est déplorable, mais nous avons ce que nous méritons. J'espère que les insouciants vont commencer à comprendre. Pourquoi est-ce que la police n'est pas intervenue hier au tam-tam?» - Martin