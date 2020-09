Le maire de Granby inquiet par l'éclosion de COVID-19 à l'hôpital

Le maire de Granby, Pascal Bonin, est préoccupé par les trois éclosions de COVID-19 dans l'hôpital de sa ville qui touchent sept employés et 10 patients, incluant une personne qui a succombé à la maladie.

• À lire aussi: Des propriétaires de restaurants de l'Estrie inquiets

• À lire aussi: COVID-19 : Une troisième éclosion à l’Hôpital de Granby

«Je suis plus qu’inquiet, c’est vraiment quelque chose qui ne va pas bien. L’hôpital de Granby est un hôpital super achalandé. Qu’est-ce que ça va être dans quelques semaines?», a commenté le maire Bonin.

L’établissement de santé n’est pas le seul à être touché. Deux résidences pour ainés, Les Résidences Soleil-Manoir Granby et le Riverain, font aussi face à une éclosion de cas de COVID-19.

Une situation préoccupante, surtout après un week-end fort achalandé au niveau touristique, comme a pu le constater Pascal Bonin. « De Granby à Bromont, les endroits touristiques étaient pleins. Y’a aucune restriction et le message ne semble plus passer. Va falloir des mesures plus grandes», a-t-il confié quelques heures avant les annonces du gouvernement Legault en fin de journée.

Même son de cloche pour le maire de Bromont, Louis Villeneuve. «C'était un peu comme la dernière fin de semaine. Les gens ont dû se dire qu'ils allaient en profiter parce qu'après, ils ne savent pas ce qui va arriver. On n'a pas vraiment le contrôle là-dessus», juge-t-il.

Le centre de dépistage de Bromont pris d'assaut

Signe que le virus voyage, une centaine de personnes attendaient en file au centre de dépistage de Bromont lundi avant-midi pour pouvoir passer un test. Certains ont même décidé d'arriver à 8 h 45, alors que le centre ouvrait ses portes à 11 h.

Cette situation survient alors que les autorités de la santé ont confirmé qu’une nouvelle clinique de dépistage ouvrira ses portes à Granby d’ici la fin octobre. Les élus l’espéraient plutôt d’ici la fin septembre.