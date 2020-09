Le Salon de l’emploi en mode virtuel cette année

Le Salon de l’emploi et de la formation continue, qui se tient habituellement chaque année à Montréal, aura lieu cette année sur les écrans des chercheurs d’emploi.

Pour cette raison, l’événement se nomme cette année le Salon virtuel de l’emploi et de la formation continue.

Le Salon souligne que plus de 7000 emplois sont à pourvoir chez les organisations participantes.

Parmi les organisations en recrutement figureront tout autant des entreprises privées comme Olymel et CGI Montréal et des institutions publiques comme le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles ou encore la Société québécoise des infrastructures.

Il sera possible de clavarder ou d’échanger en vidéoconférence avec les 175 entreprises et organisations participantes au Salon le 7 et le 8 octobre.

Plus largement, l’événement se tiendra en ligne du 7 au 16 octobre à l’adresse suivante : https://evenementcarrieresvirtuel.easyvirtualfair.com/