Le tournage d’«Alertes» est commencé

Après un report dû à la COVID-19, le tournage d’«Alertes» a finalement commencé lundi, sous la houlette du réalisateur Frédérik D’Amours («L’Échappée», «O’», «Lance et compte»).

Dérivée d’«Alerte Amber», présentée à TVA l’an dernier, et écrite par la même auteure, Julie Hivon (accompagnée d’un bassin de scénaristes), «Alertes» nous entraînera à nouveau sur la piste des enquêtes de l’Escouade spéciale pour personnes disparues, avec les personnages déjà connus : la capitaine Stéphanie Duquette (Sophie Prégent), le directeur Marc-André Bonenfant (Guy Jodoin), les sergents-enquêteurs Renaud Magloire (Frédéric Pierre) et Lily-Rose Bernard (Mylène St-Sauveur) et le travailleur social Dominic Lacroix (Charles-Alexandre Dubé), ainsi que de nouveaux venus tels le sergent-enquêteur à l’unité des Crimes contre la personne, Guillaume Pelletier (Danny Gilmore), et la criminologue et psychologue à l’Unité d’aide aux victimes, Pénélope Roy (Catherine Bérubé).

L’équipe se chargera de faire la lumière, entre autres, sur le meurtre de Marilou, la sœur de Renaud, survenu à la fin d’«Alerte Amber».

D’autres acteurs comme Éric Robidoux, Jean-Simon Leduc, Jade Hassoune, Marc Beaupré, Isabelle Vincent, Alice Moreault, Guillaume Laurin et Louise Bombardier compléteront la distribution.

«Alertes» est une série annuelle, produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, et la première saison comptera 12 épisodes. La diffusion est prévue à l’hiver 2021, à TVA.