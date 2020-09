Publicités: CHOI Radio X perd d'autres joueurs

Des annonceurs de CHOI Radio X se retirent des ondes ou songent à le faire, en raison du discours qui est entretenu et qui contrevient aux règles sanitaires en période de pandémie.

Pizza Royale, qui s'était associée à CHOI par le passé et qui avait entrepris la semaine dernière une nouvelle commandite de la chronique d'Éric Duhaime, a aussi choisi récemment de retirer ses billes. «C'était une erreur», a commenté le président de l'entreprise, André Poirier. «Je ne tiens pas à m’associer avec ce genre de discours-là actuellement.»

La pandémie actuelle «touche tout le monde». «Ce n’est pas le temps d’essayer de se faire du capital quelconque, ce n’est pas le temps d’essayer d’aller chercher des cotes d’écoute», poursuit-il.

C'est le positionnement de la station qui donne un micro à de nombreux adeptes des théories du complot qui incitent au non-respect des consignes sanitaires qui a été le déclencheur.

«C'est une décision d'affaires, mais c'est surtout une décision personnelle, commente en entrevue M. Poirier. «Dans le contexte de la pandémie, où beaucoup de gens sont fragiles, il faut être capable de nuancer un peu et de se ranger derrière le gouvernement et la santé publique. C'est une situation grave, ça nous touche tous. On reconnaît la grandeur d'un être humain à sa capacité de se positionner de manière à prendre soin des gens plus fragiles.»

M. Poirier affirme que CHOI est un «très bon partenaire», mais qu'il a choisi de s'en distancer pour une période indéterminée. «Je donne la chance au coureur. Je leur donne une chance de se repositionner.»

Du côté du Groupe Restos Plaisirs, qui regroupe sept bannières à Québec, dont les restaurants Cochon Dingue, Ciel! et Lapin Sauté, le président-directeur général Pierre Moreau a indiqué qu'il allait «reconsidérer» sa relation d'affaires avec la station et ses placements publicitaires. «Nous sommes préoccupés par l'influence d'un discours qui vise à miner les efforts de la santé publique dans le contexte de la pandémie», a-t-il fait savoir.