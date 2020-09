Retour de la pluie et baisse des températures

Le redoux ensoleillé de la fin de semaine laissera place à un temps pluvieux et une baisse des températures, provoqués par un bouleversement des conditions météorologiques au Québec.

À Montréal et ses environs, on assistera lundi à une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 25 degrés Celsius et un humidex de 33.

En revanche, les choses se gâteront pour les journées de mardi, mercredi et jeudi avec un système dépressionnaire qui viendra affecter l’ensemble du territoire.

Mardi, le ciel sera chargé de nuages avec 90 % de probabilité d’averses et fera 20 degrés Celsius.

Les températures commenceront à descendre puisqu’il fera 14 et 15 degrés Celsius mercredi et jeudi. Il y aura de la pluie mercredi et quelques averses le lendemain.

À Québec, ce sera nuageux lundi avec des percées de soleil en matinée et des orages en après-midi.

Mardi, quelques averses mouilleront le sol, mais mercredi et jeudi, environ 15 mm de pluie sont attendus sous des températures de 15 degrés Celsius.

En Estrie, lundi et mardi, on aura droit à des températures estivales avec un humidex de 30 sous un ciel partiellement nuageux. Mercredi, pluie et chute des températures seront au rendez-vous.

Ailleurs, ce sera généralement nuageux avec un mercure à la baisse. Des pluies diluviennes pourraient affecter les secteurs de l’est du Québec et du Bas-Saint-Laurent.

De forts vents pouvant aller jusqu’à 70 km/h balayeront de nombreuses régions, notamment dans le nord de la province.