Un habitat deux fois plus gros pour l'ours blanc à l’Aquarium du Québec

L’Aquarium du Québec ouvre le nouvel enclos de son ours blanc appelé Eddy au public dès ce mardi, après une fermeture de 20 mois.

Tout a été pensé pour améliorer le milieu de vie de l’ours, en plus d’optimiser l’expérience des visiteurs. L’habitat est divisé en différentes zones qui communiquent naturellement entre elles et le décor a été conçu de façon à recréer un environnement plus sauvage. Le nouvel environnement, dont la superficie a doublé, favorisera donc l’adoption de comportements plus naturels chez l’animal, en plus de permettre une meilleure interaction avec ses visiteurs.

Photo Catherine Bouchard

«Nous sommes passés d’une superficie de 10 000 pieds carrés à 20 000 pieds carrés», indique Marie-Pierre Lessard, conservatrice à l’Aquarium.

Elle ajoute que le sol a été surélevé, de manière à ce que les visiteurs puissent mieux voir Eddy, l’ours blanc de l’Aquarium, mais aussi pour que ce dernier voit mieux les curieux qui viennent lui rendre visite.

Photo Catherine Bouchard

«Ça crée un effet de proximité que nous n’avions pas avant», poursuit Mme Lessard.

Toutes les sections sont traversées par une rivière qui se termine dans un gros bassin, séparé du public par une vitrine faisant 16 pieds de hauteur. La grosse bête blanche pourra s’y baigner comme bon lui semble.

Photo Catherine Bouchard

Un projet de 7,5M$

Le projet, évalué à 7,5M$, a été réalisé dans le but de répondre aux exigences d’Aquariums et zoos accrédités du Canada (AZAC).

«Nous y répondions déjà, mais ça change tellement vite, donc on a décidé d’y aller avec le tout pour le tout pour s’assurer que l’on répond aux normes pour longtemps», précise la conservatrice.

Photo Catherine Bouchard

«L’ours polaire est un produit fort à l’Aquarium, souligne la directrice Elizabeth Tessier. C’est bon de se questionner et se réinventer, de voir comment on présente l’animal aux gens et voir ce que l’on peut amener de plus aux visiteurs.»

Eddy s’habitue tranquillement à son nouvel environnement depuis une semaine. Sous peu, il aura accès à une seconde partie, où un bassin et une chute sera à sa disposition. Il aura aussi une tanière bien à lui, juste à côté d’un grand observatoire couvert, qui offre une vue à 270 degrés aux visiteurs.

Au moment de mettre en ligne lundi, l'Aquarium de Québec ne savait pas si le passage de la région en zone rouge allait avoir un impact sur son ouverture.