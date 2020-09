Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, implore aux citoyens de respecter les consignes pour éviter que la région, qui est au palier jaune, ne se retrouve en zone orange.

La Mauricie a quant à elle transité du palier du palier vert au palier orange, sans passer par le jaune. L’école nationale de police de Nicolet avait anticipé ce changement en créant un campus bulle. Ainsi, les 150 cadets en formation pour les 4 prochains mois sont confinés en formation.

L’Estrie passera au palier orange ce jeudi, mais le directeur de la santé publique de la région, Dr Alain Poirier, souhaite agir comme si l’Estrie était en alerte maximale et ainsi, restreindre les activités au maximum pendant les 28 prochains jours.

Les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie basculent également au palier orange ce jeudi. En Gaspésie, tous les yeux sont rivés vers la région d’Avignon et les CHSLD de Maria et les résidences Lady Maria, où 42 résidents et une quinzaine de membres du personnel sont infectés à la COVID-19.