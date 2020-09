COVID-19: bond des décès et des hospitalisations au Québec et en Ontario

Comme prédit par les autorités sanitaires, les nombres d'hospitalisations et de décès ont augmenté au Québec et en Ontario, mardi, après des semaines d'augmentation continue du nombre de cas de COVID-19.

À nouveau, le Québec a mené le bal au Canada en affichant le plus grand nombre d'infections avec 799 malades de plus en 24 heures. Pour sa part, le nombre de nouvelles contaminations a reculé à 554 en Ontario, après le record de 700 cas affiché lundi.

Ces deux provinces ont toutefois annoncé 11 décès - sept au Québec et quatre en Ontario -, soient beaucoup plus que les deux morts déplorés la veille.

De plus en plus de lits occupés

Le nombre d'hospitalisations est aussi en augmentation constante des deux côtés de la rivière des Outaouais. Au Québec, 247 lits sont désormais occupés par des patients atteints de la COVID-19, dont 41 qui se trouvent aux soins intensifs. Le nombre de patients hospitalisés a bondi de 38,8 % au cours de la dernière semaine, tandis que le nombre de lits augmenté aux soins intensifs a augmenté de 36,7 %.

L'Ontario n'échappe pas à cette tendance avec 137 personnes infectées par le coronavirus à l'hôpital, un nombre en hausse de 55,7 %. Du nombre, 30 sont aux soins intensifs, un bond de 25 % en une semaine.

Les autorités sanitaires, tant provinciales que fédérales, ont maintes fois rappelé au cours des dernières semaines que la deuxième vague qui déferle présentement sur le centre du pays prendrait un certain temps à se manifester dans les hôpitaux et dans les bilans des décès.

Après le Québec qui a annoncé des mesures de confinement drastiques lundi soir pour tenter d'inverser la tendance, l'Ontario a indiqué, mardi, que les centres de soins pour aînés n'accepteront plus de visiteurs dès le 5 octobre, notamment dans le Grand Toronto et à Ottawa. De plus, le gouvernement de Doug Ford a débloqué une somme de 540 millions $ pour venir en aide aux centres de soins de longue durée.

Ailleurs au pays, la situation demeurait stable en Manitoba, avec 34 nouveaux cas.

Les provinces de l'Atlantique, elles, ont signalé une seule infection, celle d'un travailleur dans la vingtaine à l'Île-du-Prince-Édouard. La province insulaire a d'ailleurs dévoilé, mardi, un système d'alerte basé sur des couleurs rappelant celui utilisé au Québec et au Manitoba.

Un total de 1388 nouveaux cas de COVID-19 étaient recensés au pays en mi-journée, tandis que 11 décès étaient signalés, portant le bilan de la pandémie à 156 689 personnes, dont 9289 qui ont perdu la vie après avoir contracté le virus.

La situation au Canada:

Québec: 73 450 cas (5833 décès)

Ontario: 51 085 cas (2844 décès)

Alberta: 17 749 cas (265 décès)

Colombie-Britannique: 8908 cas (233 décès)

Manitoba: 1953 cas (20 décès)

Saskatchewan: 1892 cas (24 décès)

Nouvelle-Écosse: 1087 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 273 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 200 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 59 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 156 689 cas (9289 décès)