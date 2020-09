La docteure Cynthia Lauriault se pose des questions par rapport à l’avancement de la situation de la COVID-19.

La médecin se demande pourquoi les gens n’achètent pas ce que les médecins disent. Elle affirme avoir peur de la deuxième vague et du scepticisme de la population.

«Comme médecin de première ligne, je ressens un vent de changement. Les gens sont de plus en plus sceptiques et remettent en doute la validité de ce qu’on leur dit, et même l’existence du virus.»

La médecin de famille qui œuvre également en soins palliatifs soutient d’ailleurs que cette affirmation est partagée par plusieurs de ses collègues.

«Il existe une partie de la population qui se manifeste davantage et qui prend de plus en plus d’ampleur. C’est inquiétant. On ne semble pas réussir à aller les rejoindre. Il y a un fossé entre nous deux.»

Voyez l’entrevue complète de la docteure Cynthia Lauriault avec Denis Lévesque dans la vidéo ci-dessus.